Lifetime Brands Aktie
WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031
|Lohnender Lifetime Brands-Einstieg?
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20.10.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lifetime Brands von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurde die Lifetime Brands-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Lifetime Brands-Papier bei 5,10 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 960,784 Lifetime Brands-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 19.10.2026 15 745,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,03 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +57,45 Prozent.
Lifetime Brands wurde jüngst mit einem Börsenwert von 186,98 Mio. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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