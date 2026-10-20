NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lifetime Brands von vor 3 Jahren abgeworfen

Anleger, die vor Jahren in Lifetime Brands-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Lifetime Brands-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Lifetime Brands-Papier bei 5,10 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1 960,784 Lifetime Brands-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 19.10.2026 15 745,10 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,03 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +57,45 Prozent.

Lifetime Brands wurde jüngst mit einem Börsenwert von 186,98 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at