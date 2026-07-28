NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lifetime Brands von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Lifetime Brands-Einstiegs gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde die Lifetime Brands-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke waren Lifetime Brands-Anteile an diesem Tag 5,58 USD wert. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 USD in die Lifetime Brands-Aktie investierten, hätten nun 1 792,115 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 27.07.2026 15 824,37 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,83 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 58,24 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Lifetime Brands bezifferte sich zuletzt auf 198,57 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at