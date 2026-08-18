Lifetime Brands Aktie
WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031
|Lohnende Lifetime Brands-Investition?
|
18.08.2026 16:03:44
NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lifetime Brands von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Lifetime Brands-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,83 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Lifetime Brands-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 610,966 Lifetime Brands-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 9,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 830,29 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 24 830,29 USD entspricht einer Performance von +148,30 Prozent.
Jüngst verzeichnete Lifetime Brands eine Marktkapitalisierung von 226,18 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lifetime Brands IncShs
Analysen zu Lifetime Brands IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lifetime Brands IncShs
|9,85
|3,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.