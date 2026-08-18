NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lifetime Brands von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Lifetime Brands-Investment gewesen.

Vor 1 Jahr wurden Lifetime Brands-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 3,83 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in die Lifetime Brands-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2 610,966 Lifetime Brands-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 17.08.2026 auf 9,51 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24 830,29 USD wert. Die Steigerung von 10 000 USD zu 24 830,29 USD entspricht einer Performance von +148,30 Prozent.

Jüngst verzeichnete Lifetime Brands eine Marktkapitalisierung von 226,18 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at