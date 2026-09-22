NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lifetime Brands von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Lifetime Brands eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Lifetime Brands-Papier via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 5,50 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Lifetime Brands-Aktie investiert, befänden sich nun 181,818 Lifetime Brands-Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 21.09.2026 1 530,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 8,42 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments +53,09 Prozent.

Lifetime Brands markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 188,39 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at