Lifetime Brands Aktie
WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031
|Lifetime Brands-Investmentbeispiel
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05.05.2026 16:04:07
NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lifetime Brands von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Lifetime Brands-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 5,02 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 10 000 USD in die Lifetime Brands-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 992,032 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 852,59 USD, da sich der Wert einer Lifetime Brands-Aktie am 04.05.2026 auf 5,95 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,53 Prozent vermehrt.
Der Marktwert von Lifetime Brands betrug jüngst 152,07 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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