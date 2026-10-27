Lifetime Brands Aktie
WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031
|Profitable Lifetime Brands-Anlage?
|
27.10.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lifetime Brands von vor 5 Jahren gekostet
Am 27.10.2021 wurden Lifetime Brands-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 16,90 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 5,917 Lifetime Brands-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 26.10.2026 auf 8,28 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48,99 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 51,01 Prozent verringert.
Zuletzt ergab sich für Lifetime Brands eine Börsenbewertung in Höhe von 190,09 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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