Lifetime Brands Aktie
WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031
|Lohnende Lifetime Brands-Anlage?
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11.08.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifetime Brands-Investment von vor 10 Jahren verloren
Am 11.08.2016 wurden Lifetime Brands-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Lifetime Brands-Aktie betrug an diesem Tag 13,00 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 76,923 Lifetime Brands-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 713,08 USD, da sich der Wert einer Lifetime Brands-Aktie am 10.08.2026 auf 9,27 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28,69 Prozent verringert.
Alle Lifetime Brands-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 211,38 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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