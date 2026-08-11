NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifetime Brands-Investment von vor 10 Jahren verloren

Diesen Fehlbetrag hätte ein früher Einstieg in die Lifetime Brands-Aktie gebracht.

Am 11.08.2016 wurden Lifetime Brands-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Lifetime Brands-Aktie betrug an diesem Tag 13,00 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 76,923 Lifetime Brands-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 713,08 USD, da sich der Wert einer Lifetime Brands-Aktie am 10.08.2026 auf 9,27 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 28,69 Prozent verringert.

Alle Lifetime Brands-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 211,38 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at