Lifetime Brands Aktie
WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031
|Lukratives Lifetime Brands-Investment?
|
29.09.2026 16:03:48
NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifetime Brands-Investment von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Lifetime Brands-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 18,56 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Lifetime Brands-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 538,793 Anteilen. Die gehaltenen Lifetime Brands-Aktien wären am 28.09.2026 4 967,67 USD wert, da der Schlussstand 9,22 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,32 Prozent verringert.
Lifetime Brands war somit zuletzt am Markt 214,70 Mio. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lifetime Brands IncShs
Analysen zu Lifetime Brands IncShs
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lifetime Brands IncShs
|8,62
|-6,51%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließlich tief im Minus -- DAX letztlich wenig verändert -- Börsen in Asien schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich tiefer. Am deutschen Aktienmarkt war ein knappes Plus zu sehen. Die US-Börsen bewegen sich am Dienstag auf unsicherem Terrain. Anleger in Asien waren mehrheitlich in Verkauflaune.