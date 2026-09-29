Lifetime Brands Aktie

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WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031

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Lukratives Lifetime Brands-Investment? 29.09.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Lifetime Brands-Investment von vor 5 Jahren verloren

Vor Jahren Lifetime Brands-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Lifetime Brands-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 18,56 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 USD in die Lifetime Brands-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 538,793 Anteilen. Die gehaltenen Lifetime Brands-Aktien wären am 28.09.2026 4 967,67 USD wert, da der Schlussstand 9,22 USD betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 50,32 Prozent verringert.

Lifetime Brands war somit zuletzt am Markt 214,70 Mio. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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