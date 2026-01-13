Lifetime Brands Aktie
NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lifetime Brands von vor 3 Jahren verloren
Vor 3 Jahren wurden Lifetime Brands-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 7,81 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 128,041 Lifetime Brands-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 12.01.2026 auf 4,04 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 517,29 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 48,27 Prozent eingebüßt.
Der Marktwert von Lifetime Brands betrug jüngst 92,22 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
