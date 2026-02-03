NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Lifetime Brands von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Lifetime Brands gewesen.

Die Lifetime Brands-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Lifetime Brands-Aktie an diesem Tag 5,78 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in das Lifetime Brands-Papier investiert hätte, befänden sich nun 173,010 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 553,63 USD, da sich der Wert einer Lifetime Brands-Aktie am 02.02.2026 auf 3,20 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 44,64 Prozent verkleinert.

Lifetime Brands wurde am Markt mit 71,25 Mio. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at