Lifetime Brands Aktie
WKN: A0ETCV / ISIN: US53222Q1031
|Hochrechnung
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04.08.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lifetime Brands-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurde die Lifetime Brands-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Lifetime Brands-Papier an diesem Tag 15,69 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 6,373 Lifetime Brands-Papiere. Mit dem vergangenen Schlussstand 8,53 USD gerechnet, wäre die Investition nun 54,37 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 45,63 Prozent vermindert.
Die Marktkapitalisierung von Lifetime Brands belief sich zuletzt auf 191,55 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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