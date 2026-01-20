NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lifetime Brands-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Lifetime Brands-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Lifetime Brands-Anteile via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 15,12 USD. Bei einem Lifetime Brands-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 661,376 Lifetime Brands-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 16.01.2026 auf 3,90 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 579,37 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 74,21 Prozent abgenommen.

Lifetime Brands markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 88,54 Mio. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at