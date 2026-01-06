NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte ein Lifetime Brands-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren Lifetime Brands-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 1 Jahr wurde das Lifetime Brands-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Lifetime Brands-Aktie bei 5,83 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Lifetime Brands-Aktie investierten, hätten nun 17,153 Anteile im Besitz. Das Investment hätte nun einen Wert von 65,18 USD, da sich der Wert einer Lifetime Brands-Aktie am 05.01.2026 auf 3,80 USD belief. Das entspricht einer Einbuße um 34,82 Prozent.

Lifetime Brands wurde jüngst mit einem Börsenwert von 87,98 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at