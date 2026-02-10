NASDAQ Composite Index-Papier Lifetime Brands-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Lifetime Brands von vor 3 Jahren bedeutet

Bei einem frühen Investment in Lifetime Brands-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Lifetime Brands-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Lifetime Brands-Aktie betrug an diesem Tag 7,82 USD. Wer vor 3 Jahren 10 000 USD in die Lifetime Brands-Aktie investiert hat, hat nun 1 278,772 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 09.02.2026 auf 3,32 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 245,52 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 57,54 Prozent verringert.

Lifetime Brands wurde jüngst mit einem Börsenwert von 75,72 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at