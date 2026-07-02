NASDAQ Composite Index-Papier Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Ligand Pharmaceuticals-Einstiegs gewesen.

Am 02.07.2016 wurde die Ligand Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Ligand Pharmaceuticals-Papier bei 91,07 USD. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 100 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,098 Anteilen. Die gehaltenen Ligand Pharmaceuticals-Papiere wären am 30.06.2026 347,07 USD wert, da der Schlussstand 316,09 USD betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 247,07 Prozent.

Am Markt war Ligand Pharmaceuticals jüngst 6,37 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at