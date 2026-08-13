NASDAQ Composite Index-Papier Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren wurde die Ligand Pharmaceuticals-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 67,22 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,488 Ligand Pharmaceuticals-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 436,28 USD, da sich der Wert eines Ligand Pharmaceuticals-Anteils am 12.08.2026 auf 293,27 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 336,28 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Ligand Pharmaceuticals belief sich jüngst auf 5,76 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at