NASDAQ Composite Index-Papier Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ligand Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit Ligand Pharmaceuticals-Anteilen statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 107,93 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 92,649 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 25 497,00 USD, da sich der Wert eines Ligand Pharmaceuticals-Papiers am 16.09.2026 auf 275,20 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 154,97 Prozent erhöht.

Ligand Pharmaceuticals markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 5,52 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at