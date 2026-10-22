NASDAQ Composite Index-Papier Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ligand Pharmaceuticals-Aktien verdienen können.

Vor 10 Jahren wurde das Ligand Pharmaceuticals-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ligand Pharmaceuticals-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 69,74 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Ligand Pharmaceuticals-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14,340 Ligand Pharmaceuticals-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 513,86 USD, da sich der Wert eines Ligand Pharmaceuticals-Anteils am 21.10.2026 auf 314,78 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 351,39 Prozent.

Der Börsenwert von Ligand Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 6,09 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at