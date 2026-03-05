NASDAQ Composite Index-Papier Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Die Ligand Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Ligand Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag bei 107,69 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,286 Ligand Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.03.2026 auf 208,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 940,32 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 940,32 USD entspricht einer Performance von +94,03 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ligand Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 4,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at