Ligand Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048
|Lukratives Ligand Pharmaceuticals-Investment?
|
05.03.2026 16:03:36
NASDAQ Composite Index-Papier Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Ligand Pharmaceuticals-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Ligand Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag bei 107,69 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 9,286 Ligand Pharmaceuticals-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.03.2026 auf 208,95 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 940,32 USD wert. Die Steigerung von 1 000 USD zu 1 940,32 USD entspricht einer Performance von +94,03 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Ligand Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 4,08 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Ligand Pharmaceuticals Inc
Analysen zu Ligand Pharmaceuticals Inc
Aktien in diesem Artikel
|Ligand Pharmaceuticals Inc
|176,00
|0,57%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAbwärtsdruck lässt etwas nach: ATX versucht sich an Erholung -- DAX startet höher -- Asiens Börsen erneut fester
Am heimischen Aktienmarkt sind leichte Gewinne zu sehen. Am deutschen Aktienmarkt geht es zum Start leicht nach oben. Die Börsen in Fernost zeigen sich am Freitag mehrheitlich höher.