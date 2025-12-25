Ligand Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048
|Rentable Ligand Pharmaceuticals-Anlage?
|
25.12.2025 16:03:39
NASDAQ Composite Index-Papier Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Ligand Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse NAS feiertags-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Ligand Pharmaceuticals-Anteile bei 113,38 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 8,820 Ligand Pharmaceuticals-Aktien im Depot. Die gehaltenen Ligand Pharmaceuticals-Aktien wären am 24.12.2025 1 738,75 USD wert, da der Schlussstand 197,14 USD betrug. Damit wäre die Investition 73,88 Prozent mehr wert.
Der Ligand Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 3,89 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
