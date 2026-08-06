Ligand Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048
|Ligand Pharmaceuticals-Performance
|
06.08.2026 16:03:54
NASDAQ Composite Index-Papier Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Am 06.08.2025 wurde das Ligand Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 142,40 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 70,225 Ligand Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.08.2026 auf 302,57 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 21 247,89 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 112,48 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von Ligand Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 6,03 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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