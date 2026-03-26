NASDAQ Composite Index-Papier Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ligand Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Ligand Pharmaceuticals-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Ligand Pharmaceuticals-Anteilen an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Ligand Pharmaceuticals-Aktie 69,38 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert hat, hat nun 14,413 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.03.2026 auf 204,56 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 948,40 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 194,84 Prozent vermehrt.

Der Börsenwert von Ligand Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 4,08 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at