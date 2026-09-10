NASDAQ Composite Index-Papier Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ligand Pharmaceuticals von vor 3 Jahren abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Vor 3 Jahren wurde das Ligand Pharmaceuticals-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Ligand Pharmaceuticals-Anteile bei 63,05 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 15,860 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Ligand Pharmaceuticals-Papiers auf 288,05 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 568,60 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 356,86 Prozent zugenommen.

Zuletzt verbuchte Ligand Pharmaceuticals einen Börsenwert von 5,75 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at