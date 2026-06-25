NASDAQ Composite Index-Papier Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ligand Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Ligand Pharmaceuticals-Aktien gewesen.

Am 25.06.2021 wurde die Ligand Pharmaceuticals-Aktie via Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Ligand Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag 103,94 USD wert. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 96,212 Ligand Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs auf 284,91 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 27 411,80 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 174,12 Prozent vermehrt.

Ligand Pharmaceuticals wurde am Markt mit 5,61 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at