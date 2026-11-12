NASDAQ Composite Index-Papier Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Ligand Pharmaceuticals von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades Ligand Pharmaceuticals-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Diesen Tag beendete das Ligand Pharmaceuticals-Papier bei 120,37 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in das Ligand Pharmaceuticals-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 8,307 Ligand Pharmaceuticals-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 11.11.2026 auf 316,83 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 632,06 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 163,21 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Ligand Pharmaceuticals bezifferte sich zuletzt auf 6,28 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at