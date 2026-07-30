Ligand Pharmaceuticals Aktie

Ligand Pharmaceuticals für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048

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Frühes Investment 30.07.2026 16:03:48

NASDAQ Composite Index-Papier Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ligand Pharmaceuticals-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Ligand Pharmaceuticals-Investment verdienen können.

Das Ligand Pharmaceuticals-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 100,59 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 9,941 Ligand Pharmaceuticals-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 29.07.2026 2 863,25 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 288,01 USD belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 186,32 Prozent erhöht.

Ligand Pharmaceuticals erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 5,98 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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