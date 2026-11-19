Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Ligand Pharmaceuticals-Aktie an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Aktie 78,86 USD wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 10 000 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 126,800 Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 37 876,39 USD, da sich der Wert einer Ligand Pharmaceuticals-Aktie am 18.11.2026 auf 298,71 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 278,76 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Ligand Pharmaceuticals betrug jüngst 5,89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at