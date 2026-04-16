Ligand Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048
|Profitable Ligand Pharmaceuticals-Anlage?
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16.04.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ligand Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen
Vor 1 Jahr wurde das Ligand Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Ligand Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag bei 104,62 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Ligand Pharmaceuticals-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,558 Ligand Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.04.2026 auf 225,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 151,50 USD wert. Damit wäre die Investition 115,15 Prozent mehr wert.
Der Ligand Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 4,62 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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