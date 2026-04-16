NASDAQ Composite Index-Papier Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ligand Pharmaceuticals von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Ligand Pharmaceuticals eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Ligand Pharmaceuticals-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Ligand Pharmaceuticals-Papier an diesem Tag bei 104,62 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in Ligand Pharmaceuticals-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 9,558 Ligand Pharmaceuticals-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 15.04.2026 auf 225,09 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 151,50 USD wert. Damit wäre die Investition 115,15 Prozent mehr wert.

Der Ligand Pharmaceuticals-Wert an der Börse wurde auf 4,62 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at