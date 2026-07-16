NASDAQ Composite Index-Papier Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Ligand Pharmaceuticals-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit der Ligand Pharmaceuticals-Aktie statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Ligand Pharmaceuticals-Aktie bei 67,85 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 147,384 Ligand Pharmaceuticals-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 15.07.2026 gerechnet (296,26 USD), wäre die Investition nun 43 663,96 USD wert. Damit wäre die Investition 336,64 Prozent mehr wert.

Die Marktkapitalisierung von Ligand Pharmaceuticals belief sich zuletzt auf 6,02 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at