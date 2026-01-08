NASDAQ Composite Index-Papier Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren verdient

Ligand Pharmaceuticals Aktie
Ligand Pharmaceuticals-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Ligand Pharmaceuticals-Aktie bei 79,29 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 126,120 Ligand Pharmaceuticals-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 07.01.2026 auf 199,96 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 25 218,97 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 152,19 Prozent zugenommen.
Alle Ligand Pharmaceuticals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
