Ligand Pharmaceuticals Aktie
WKN DE: A1C9RN / ISIN: US53220K5048
|Hochrechnung
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20.08.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Ligand Pharmaceuticals-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Ligand Pharmaceuticals-Investment von vor 5 Jahren verdient
Am 20.08.2021 wurde das Ligand Pharmaceuticals-Papier via Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 77,63 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in die Ligand Pharmaceuticals-Aktie investierten, hätten nun 12,881 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 3 744,63 USD, da sich der Wert eines Ligand Pharmaceuticals-Papiers am 19.08.2026 auf 290,71 USD belief. Das entspricht einem Zuwachs um 274,46 Prozent.
Der Marktwert von Ligand Pharmaceuticals betrug jüngst 5,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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