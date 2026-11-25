Lincoln Electric Holdings Aktie
WKN: 908231 / ISIN: US5339001068
|Frühe Investition
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25.11.2026 16:03:52
NASDAQ Composite Index-Papier Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lincoln Electric von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Lincoln Electric-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Lincoln Electric-Papier bei 195,84 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 5,106 Lincoln Electric-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.11.2026 gerechnet (254,72 USD), wäre das Investment nun 1 300,65 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 1 300,65 USD, was einer positiven Performance von 30,07 Prozent entspricht.
Die Marktkapitalisierung von Lincoln Electric bezifferte sich zuletzt auf 14,15 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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