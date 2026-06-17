NASDAQ Composite Index-Papier Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lincoln Electric von vor 5 Jahren eingebracht

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lincoln Electric-Aktie gebracht.

Vor 5 Jahren wurde das Lincoln Electric-Papier an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Lincoln Electric-Aktie bei 123,47 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Lincoln Electric-Papier investiert hätte, hätte er nun 80,991 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Lincoln Electric-Aktie auf 273,54 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 22 154,37 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 121,54 Prozent gesteigert.

Lincoln Electric markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 14,66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at