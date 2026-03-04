Lincoln Electric Holdings Aktie
04.03.2026 16:04:15
NASDAQ Composite Index-Papier Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lincoln Electric-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Das Lincoln Electric-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 56,97 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Lincoln Electric-Aktie investiert hätte, hätte er nun 175,531 Anteile im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Lincoln Electric-Papiers auf 280,08 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 49 162,72 USD wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 391,63 Prozent.
Der Marktwert von Lincoln Electric betrug jüngst 15,73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
