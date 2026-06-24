Lincoln Electric Holdings Aktie

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WKN: 908231 / ISIN: US5339001068

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Frühe Investition 24.06.2026 16:05:05

NASDAQ Composite Index-Papier Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lincoln Electric-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das wäre der Verdienst eines frühen Lincoln Electric-Einstiegs gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Lincoln Electric-Aktie an der Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Lincoln Electric-Anteile an diesem Tag 57,76 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 1,731 Lincoln Electric-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Aktien wären am 23.06.2026 465,91 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 269,11 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 365,91 Prozent vermehrt.

Lincoln Electric erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 15,03 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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