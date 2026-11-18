Bei einem frühen Lincoln Electric-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Lincoln Electric-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 220,64 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Lincoln Electric-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,453 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 122,74 USD, da sich der Wert eines Lincoln Electric-Anteils am 17.11.2026 auf 270,81 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 22,74 Prozent vermehrt.

Alle Lincoln Electric-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,96 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at