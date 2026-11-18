Lincoln Electric Holdings Aktie
WKN: 908231 / ISIN: US5339001068
|Performance unter der Lupe
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18.11.2026 16:03:47
NASDAQ Composite Index-Papier Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Lincoln Electric-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr wurden Trades Lincoln Electric-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 220,64 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Lincoln Electric-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0,453 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 122,74 USD, da sich der Wert eines Lincoln Electric-Anteils am 17.11.2026 auf 270,81 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 22,74 Prozent vermehrt.
Alle Lincoln Electric-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,96 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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