Lincoln Electric Holdings Aktie
WKN: 908231 / ISIN: US5339001068
|Lohnende Lincoln Electric-Anlage?
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13.05.2026 16:04:16
NASDAQ Composite Index-Papier Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lincoln Electric von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Lincoln Electric-Aktie via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Lincoln Electric-Papier bei 168,33 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0,594 Lincoln Electric-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 12.05.2026 gerechnet (266,13 USD), wäre die Investition nun 158,10 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 158,10 USD, was einer positiven Performance von 58,10 Prozent entspricht.
Lincoln Electric erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 14,85 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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