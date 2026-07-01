Lincoln Electric Holdings Aktie
WKN: 908231 / ISIN: US5339001068
|Lincoln Electric-Performance im Blick
|
01.07.2026 16:04:06
NASDAQ Composite Index-Papier Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Lincoln Electric von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Lincoln Electric-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs des Lincoln Electric-Papiers betrug an diesem Tag 210,22 USD. Bei einem Lincoln Electric-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 4,757 Lincoln Electric-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 30.06.2026 1 263,01 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 265,51 USD belief. Das entspricht einer Zunahme von 26,30 Prozent.
Der Börsenwert von Lincoln Electric belief sich jüngst auf 14,46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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