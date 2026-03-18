Lincoln Electric Holdings Aktie
WKN: 908231 / ISIN: US5339001068
|Lincoln Electric-Anlage im Blick
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18.03.2026 16:04:11
NASDAQ Composite Index-Papier Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lincoln Electric-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurden Lincoln Electric-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Papier letztlich bei 160,59 USD. Bei einem Investment von 1 000 USD in die Lincoln Electric-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6,227 Lincoln Electric-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 623,89 USD, da sich der Wert einer Lincoln Electric-Aktie am 17.03.2026 auf 260,78 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 62,39 Prozent angewachsen.
Jüngst verzeichnete Lincoln Electric eine Marktkapitalisierung von 14,28 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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