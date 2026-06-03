NASDAQ Composite Index-Papier Lincoln Electric-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Lincoln Electric-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Wer vor Jahren in Lincoln Electric-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 03.06.2025 wurde die Lincoln Electric-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 194,57 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Lincoln Electric-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0,514 Lincoln Electric-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 02.06.2026 auf 254,28 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 130,69 USD wert. Die Steigerung von 100 USD zu 130,69 USD entspricht einer Performance von +30,69 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Lincoln Electric bezifferte sich zuletzt auf 13,80 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at