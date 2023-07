NASDAQ Composite Index-Papier Lincoln Electric-Aktie: So viel hätte eine frühe Investition in Lincoln Electric abgeworfen

Am 19.07.2018 wurde das Lincoln Electric-Papier via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 91,66 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1,091 Lincoln Electric-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 226,65 USD, da sich der Wert einer Lincoln Electric-Aktie am 18.07.2023 auf 207,75 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 126,65 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Lincoln Electric belief sich zuletzt auf 11,67 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

