Lincoln Electric Holdings Aktie

Lincoln Electric Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 908231 / ISIN: US5339001068

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Investmentbeispiel 04.02.2026 16:04:22

NASDAQ Composite Index-Papier Lincoln Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lincoln Electric von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lincoln Electric-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurde das Lincoln Electric-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Lincoln Electric-Aktie an diesem Tag 54,03 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Lincoln Electric-Aktie investierten, hätten nun 18,508 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 03.02.2026 5 019,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 271,22 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 401,98 Prozent erhöht.

Am Markt war Lincoln Electric jüngst 14,71 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Lincoln Electric Holdings Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu Lincoln Electric Holdings Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Lincoln Electric Holdings Inc. 242,00 3,42% Lincoln Electric Holdings Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 5: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten: ATX stabil -- DAX volatil -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische Markt notiert vor dem Wochenende kaum verändert. Der deutsche Leitindex kann sich am Freitag nicht für eine Richtung entscheiden. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen