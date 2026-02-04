Lincoln Electric Holdings Aktie
WKN: 908231 / ISIN: US5339001068
|Investmentbeispiel
|
04.02.2026 16:04:22
NASDAQ Composite Index-Papier Lincoln Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lincoln Electric von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurde das Lincoln Electric-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Lincoln Electric-Aktie an diesem Tag 54,03 USD wert. Investoren, die vor 10 Jahren 1 000 USD in die Lincoln Electric-Aktie investierten, hätten nun 18,508 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 03.02.2026 5 019,80 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 271,22 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 401,98 Prozent erhöht.
Am Markt war Lincoln Electric jüngst 14,71 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
