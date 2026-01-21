NASDAQ Composite Index-Papier Lincoln Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lincoln Electric von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Lincoln Electric-Aktie Anlegern gebracht.

Die Lincoln Electric-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Lincoln Electric-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 156,73 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 63,804 Lincoln Electric-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 20.01.2026 auf 253,01 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 143,05 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 61,43 Prozent angewachsen.

Insgesamt war Lincoln Electric zuletzt 14,52 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at