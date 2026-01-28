NASDAQ Composite Index-Papier Lincoln Electric-Aktie: So viel hätte eine Investition in Lincoln Electric von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Lincoln Electric-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 28.01.2021 wurde das Lincoln Electric-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Lincoln Electric-Aktie an diesem Tag bei 117,22 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Lincoln Electric-Papier investiert hätte, hätte er nun 0,853 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 256,77 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 219,05 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 119,05 Prozent zugenommen.

Der Lincoln Electric-Wert an der Börse wurde auf 14,15 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at