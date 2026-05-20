Lincoln Electric Holdings Aktie
WKN: 908231 / ISIN: US5339001068
|Lincoln Electric-Performance im Blick
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20.05.2026 16:04:04
NASDAQ Composite Index-Papier Lincoln Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lincoln Electric von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurde die Lincoln Electric-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete die Lincoln Electric-Aktie bei 127,92 USD. Bei einem 1 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 7,817 Lincoln Electric-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 984,21 USD, da sich der Wert eines Lincoln Electric-Papiers am 19.05.2026 auf 253,82 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 98,42 Prozent gesteigert.
Der Lincoln Electric-Wert an der Börse wurde auf 14,29 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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