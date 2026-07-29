Lincoln Electric Holdings Aktie
WKN: 908231 / ISIN: US5339001068
|Lincoln Electric-Investment im Blick
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29.07.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Lincoln Electric-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Lincoln Electric von vor einem Jahr verdient
Die Lincoln Electric-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 224,08 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 44,627 Lincoln Electric-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 926,54 USD, da sich der Wert eines Lincoln Electric-Anteils am 28.07.2026 auf 267,25 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 19,27 Prozent zugenommen.
Lincoln Electric wurde am Markt mit 14,07 Mrd. USD bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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