NASDAQ Composite Index-Papier Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Littelfuse von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Littelfuse-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades Littelfuse-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 109,42 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in das Littelfuse-Papier investiert hätte, hätte er nun 91,391 Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 22 123,93 USD, da sich der Wert einer Littelfuse-Aktie am 11.11.2025 auf 242,08 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 121,24 Prozent gleich.

Alle Littelfuse-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 6,13 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at