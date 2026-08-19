NASDAQ Composite Index-Papier Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Littelfuse von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Verdienst eines frühen Littelfuse-Einstiegs gewesen.

Am 19.08.2016 wurden Littelfuse-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 123,34 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hat, hat nun 81,077 Anteile im Depot. Die gehaltenen Littelfuse-Papiere wären am 18.08.2026 35 471,87 USD wert, da der Schlussstand 437,51 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +254,72 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Littelfuse belief sich zuletzt auf 12,05 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at