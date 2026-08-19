Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
|Frühes Investment
|
19.08.2026 16:03:56
NASDAQ Composite Index-Papier Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Littelfuse von vor 10 Jahren abgeworfen
Am 19.08.2016 wurden Littelfuse-Anteile an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 123,34 USD. Wer vor 10 Jahren 10 000 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hat, hat nun 81,077 Anteile im Depot. Die gehaltenen Littelfuse-Papiere wären am 18.08.2026 35 471,87 USD wert, da der Schlussstand 437,51 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +254,72 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Littelfuse belief sich zuletzt auf 12,05 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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