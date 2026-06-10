Littelfuse Aktie
WKN: 893593 / ISIN: US5370081045
|Littelfuse-Performance
|
10.06.2026 16:04:01
NASDAQ Composite Index-Papier Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Littelfuse von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS wochenend-bedingt kein Handel mit Littelfuse-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Littelfuse-Anteile bei 267,51 USD. Bei einem Littelfuse-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,738 Littelfuse-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Littelfuse-Aktien wären am 09.06.2026 1 704,61 USD wert, da der Schlussstand 456,00 USD betrug. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 70,46 Prozent angewachsen.
Der Marktwert von Littelfuse betrug jüngst 11,75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!