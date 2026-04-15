NASDAQ Composite Index-Papier Littelfuse-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Littelfuse von vor 3 Jahren eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Littelfuse-Aktie gebracht.

Vor 3 Jahren wurde das Littelfuse-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 255,02 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in die Littelfuse-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 39,213 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 15 200,38 USD, da sich der Wert eines Littelfuse-Papiers am 14.04.2026 auf 387,64 USD belief. Das entspricht einem Anstieg um 52,00 Prozent.

Zuletzt verbuchte Littelfuse einen Börsenwert von 9,74 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at